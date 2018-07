Dahlmeier macht weiter: "In mir brennt wieder das Feuer"

München (SID) - Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat alle Spekulationen über ein mögliches Karriereende beendet. "Der Drang und die Lust zu trainieren sind wieder da. Mir ist klar geworden, dass ich auf alle Fälle für das Biathlon bereit bin. Ich bin aktuell supermotiviert. In mir brennt wieder das Feuer", sagte die 24-Jährige nach einer monatelangen Pause im Interview mit dem Münchner Merkur.

Olympiasiegerin Dahlmeier hat neuer Ehrgeiz gepackt © SID

Die siebenmalige Weltmeisterin aus Garmisch-Partenkirchen hatte sich in Pyeongchang mit zwei Goldmedaillen einen Traum erfüllt. Danach war lange Zeit nicht klar gewesen, ob Dahlmeier weitermacht.

Sie habe "zwischenzeitlich diesen Abstand gebraucht. Ich habe mir Zeit gegönnt, um wieder Ziele zu finden. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über meine Zukunft und wie es mit mir weitergeht. Das ist aber auch ganz normal, wenn man immer in diesem Zirkus drin ist", sagte sie.

Aber in ihrer Pause habe sie festgestellt, so Dahlmeier, "dass ich noch bereit bin, jeden Tag alles zu geben, dass ich Spaß am Biathlon habe, dass ich gesund bin."