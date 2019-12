Dahlmeier muntert Ex-Kolleginnen auf: "Ihr wisst, wie es geht"

Köln (SID) - Nach dem nächsten Desaster haben die deutschen Biathletinnen Zuspruch von der zurückgetretenen Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erhalten. "Heute schicke ich meinen ehemaligen Teamkolleginnen, den deutschen Biathlon-Damen, jede Menge 'Good Vibes' und all die Kraft, die sie jetzt brauchen", schrieb Dahlmeier nach dem zwölften Platz des deutschen Frauen-Quartetts im Staffelrennen am Samstag in Hochfilzen, dem schlechtesten Ergebnis eines deutschen Teams überhaupt, bei Facebook.

Laura Dahlmeier erinnert ihr Ex-Team an die Erfolge © SID

Dahlmeier erinnerte an die WM 2017 an selber Stelle, wo sie fünf Goldmedaillen gewann: "Wir, die deutschen Biathletinnen, haben damals fünf Gold- und eine Silbermedaille nach Hause geholt, und wir haben diese Medaillen als Team nach Hause geholt!" Die 26-Jährige betonte deshalb: "Ihr wisst, wie es geht, denkt einfach zurück."