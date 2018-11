Dahlmeier sagt für Pokljuka ab - Rückkehr eventuell erst 2019

Frankfurt/Main (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) wird beim Weltcup-Auftakt im slowenischen Pokljuka auch keine Einzelrennen bestreiten und möglicherweise erst im neuen Jahr in den Weltcup zurückkehren. Nachdem der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag bereits mitgeteilt hatte, dass die 25-Jährige für die Mixed-Wettbewerbe am Sonntag ausfällt, gab Dahlmeier am Freitag ihren Verzicht auf die gesamte kommende Rennwoche (5. bis 9. Dezember) bekannt.

Kehrt vielleicht erst 2019 zurück: Laura Dahlmeier © SID

"Solange der Trainer noch schneller ist als ich ...", schrieb Dahlmeier in den sozialen Netzwerken unter ein Video, das sie bei einem Spurt im Training zeigt, und ergänzte: "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, allerdings will ich mir keinen Druck machen und erst dann wieder an den Start gehen, wenn ich voll belastungsfähig bin." Das Training, schrieb die siebenmalige Weltmeisterin weiter, habe sich zuletzt aber "schon wieder ganz gut angefühlt. Ich bin aktuell zuversichtlich."

Dennoch könnte das Sportjahr 2018 für Dahlmeier bereits beendet sein. "Wir werden jetzt ganz sicher nichts über das Knie brechen, sondern von Woche zu Woche schauen, was sinnvoll und machbar ist. Die Dezember-Rennen würden wahrscheinlich einfach noch zu früh kommen, und wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Weltcup-Trainer Florian Steirer.

Dahlmeier war erst Anfang November in ein leichtes Training eingestiegen, nachdem sie in Folge mehrerer gesundheitlicher Rückschläge und eines geschwächten Immunsystems eine Zwangspause eingelegt hatte. "Die Pause hat Laura definitiv gut getan. Sie hat sich von ihren Problemen erholt und ist soweit wieder gesundheitlich stabil", sagte Teamarzt Klaus Marquardt. "Es benötigt aber noch Geduld und Training."