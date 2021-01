Dakar: Etappensieg für Co-Pilot von Zitzewitz

Hail (SID) - Der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz ist erfolgreich in die zweite Woche der 43. Rallye Dakar in Saudi-Arabien gestartet. Auf der siebten Etappe feierte der Sieger von 2009 an der Seite des einheimischen Toyota-Fahrers Yazeed Al Rajhi den ersten gemeinsamen Tageserfolg.

Dirk von Zitzewitz feiert Etappensieg © SID

Nach 453 Wertungskilometern zwischen Ha'il und Sakaka verwies das Duo den französischen Gesamtführenden Stephane Peterhansel vom deutschen X-Raid-Team (+0:48 Minuten) und den spanischen Titelverteidiger Carlos Sainz im Mini (+1:15) auf die Plätze.

"Es war ein heißer Ritt. Wir haben gepusht, trotz Marathon-Etappe. Wir hatten in der ersten Hälfte einen Plattfuß, kurz vor dem Ende einen zweiten. Die Navigation war schwierig, wir haben es aber gut hinbekommen", sagte von Zitzewitz. Am Sonntag stand der erste Teil einer sogenannten Marathon-Etappe an, bei der kein abendlicher Service erlaubt ist.

An der Spitze der Gesamtwertung liegt weiter Peterhansel. Der Vorsprung des Rekordchampions auf den dreimaligen Sieger Nasser Al-Attiyah (Katar) im Toyota Hilux wuchs auf 07:53 Minuten. Von Zitzewitz und Al Rajhi haben bei einem Rückstand von über fünf Stunden keine Podestchancen mehr.

Die Rallye Dakar findet zum zweiten Mal in Saudi-Arabien statt. Zuvor war das legendäre Wüstenrennen elf Jahre in Südamerika ausgetragen worden, aus Afrika hatte sich die Dakar aus Sicherheitsgründen zurückgezogen. Insgesamt stehen zwölf Etappen auf dem Programm, die Sieger der sieben Klassen werden am 15. Januar nach 7776 Kilometern (4528 Wertungskilometer) gekürt.