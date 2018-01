Dakar: Ex-Sieger Roma nach Unfall im Krankenhaus

San Juan de Marcona (SID) - Der Spanier Nani Roma muss nach einem schweren Unfall auf der dritten Etappe der Rallye Dakar aufgeben. Der Sieger des Jahres 2014, der für das hessische Team X-raid fährt, überschlug sich am Montag wenige Kilometer vor dem Ziel im peruanischen San Juan de Marcona und wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus in die Hauptstadt Lima gebracht. Roma wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Nani Roma überschlug sich kurz vor dem Ziel © SID

Bereits am Sonntag hatte X-raid einen Rückschlag erlitten. US-Debütant Bryce Menzies überschlug sich im Mini JCW Buggy nach nur sechs Kilometern des zweiten Teilstücks, bei dem Unfall brach sich Beifahrer Pete Mortensen den rechten Knöchel.