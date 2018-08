Dalic bereit für Zukunft als kroatischer Trainer

Novi Vinodolski (SID) - Erfolgstrainer Zlatko Dalic hat sich nach einem Treffen mit dem kroatischen Verbandspräsidenten Davor Suker äußerst zuversichtlich gezeigt, auch in Zukunft die Fußballer des WM-Zweiten zu betreuen. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, "offen mit dem Präsidenten über die Dinge zu sprechen, die noch angegangen werden müssen. Wir werden das lösen und freuen uns auf die neuen Herausforderungen", sagte Dalic.

Dalic wurde mit Kraotion Vize-Weltmeister © SID

Der 51-Jährige hatte sich mit Suker in Novi Vinodolski getroffen. Suker schwärmte nach dem Gespräch: "Es war ein gutes Treffen und der Einzug in das Finale war ein Beleg dafür, dass alle einen tollen Job geleistet haben. Wir haben offen darüber gesprochen, was noch besser gemacht werden kann."