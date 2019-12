Dallago gewinnt Auftakt der Ice-Cross-WM

Köln (SID) - Der frühere Weltmeister Marco Dallago hat den Saisonauftakt der Red Bull Ice Cross Weltmeisterschaft gewonnen. Der Österreicher setzte sich in Judenburg vor seinem Bruder Luca Dallago und dem Tschechen Michael Urban durch. Bei den Frauen gewann die Schweizerin Anais Morand vor der Weltmeisterin Amanda Trunzo aus den USA. Dritte wurde die Österreicherin Veronika Windisch. Das zweite Rennen findet am 11. Januar 2020 in Pra-Loup (Frankreich) statt.