Dallas verliert, Kleber gelingt Double-Double

Philadelphia (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der Profiliga NBA die nächste Niederlage kassiert. Im vorletzten Hauptrundenspiel unterlagen die Texaner am Sonntag 97:109 bei den Philadelphia 76ers, die ihren 14. Sieg in Serie feierten.

Elf Punkte und zehn Rebounds für Maximilian Kleber © SID

Kleber gelang mit elf Punkten und zehn Rebounds ein so genanntes Double-Double. Am Dienstag endet die enttäuschende Saison für Dallas mit einem Heimspiel gegen die Phoenix Suns. Der frühere Meister ist bereits seit Wochen aus dem Play-off-Rennen, für Superstar Dirk Nowitzki war die Spielzeit in der vergangenen Woche nach einer Knöchel-OP vorzeitig zu Ende gegangen.