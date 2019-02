Dallas verliert trotz Nowitzki-Bestleistung

Salt Lake City (SID) - Trotz der Saisonbestleistung von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der NBA den nächsten Rückschlag im Kampf um die Play-offs kassiert. Der Meister von 2011 erlitt mit dem 109:125 bei Utah Jazz die vierte Niederlage in Folge, der 40-jährige Nowitzki stand dabei erstmals in dieser Spielzeit in der Startformation und erzielte in 25 Minuten auf dem Parkett 15 Punkte. Mit 26 Siegen bei 33 Niederlagen sind die Mavs nur 13. im Westen.

Auch Nationalspieler Dennis Schröder ging mit Oklahoma City Thunder leer aus. Gegen die Sacramento Kings verlor OKC knapp mit 116:119, Schröder kam in 22 Minuten auf 14 Punkte. Mit 38 Siegen aus 59 Spielen liegt das Team auf Rang drei der Western Conference. Topscorer der Partie war OKC-Star Russell Westbrook mit 41 Zählern.

Ebenfalls eine Niederlage kassierte Daniel Theis mit den Boston Celtics. Der Rekordmeister verlor bei den Chicago Bulls 116:126, Theis steuerte acht Punkte und vier Rebounds bei. Als Fünfter im Osten liegt Boston auf Play-off-Kurs.

Zittern muss indes Moritz Wagner mit den Los Angeles Lakers, die 115:128 bei den New Orleans Pelicans unterlagen. Der Rookie kam dabei auf vier Zähler, die Lakers liegen im Westen auf Rang zehn.