"Dancing on Ice": Witt und Weiss in der Promi-Jury

Hamburg (SID) - Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt und der ehemalige deutsche Meister Daniel Weiss, mittlerweile ARD-Kommentator, gehören der Fachjury der Sat.1-Show "Dancing on Ice" an, deren erste Folge am 6. Januar 2019 (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird.

Müller führte Katarina Witt (Foto) zu großen Erfolgen © SID

Die Juroren bewerten dabei die gemeinsamen Auftritte von Prominenten mit fachlich geschulten Athleten. Zu den Promikandidaten gehört der viermalige Bob-Olympiasieger Kevin Kuske. Bekanntester Läufer ist Eistänzer Joti Polizoakis, zusammen mit Kavita Lorenz 16. bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Mailand.