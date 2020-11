Dank Aubameyang: Arsenal gelingt Befreiungsschlag gegen ManU

Köln (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno hat mit dem englischen Erstligisten FC Arsenal nach zwei Niederlagen in Serie einen Befreiungsschlag in der Premier League gelandet. Die Gunners siegten bei Rekordmeister Manchester United dank eines verwandelten Foulelfmeters des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (69.) mit 1:0 (0:0). Dadurch verbesserte sich die Mannschaft des ausgebooteten Rio-Weltmeisters Mesut Özil auf Platz acht. Özil gehört nicht zum Premier-League-Kader Arsenals.

Aubameyang verwandelte den spielentscheidenden Elfmeter © SID

Die Red Devils bleiben durch die dritte Saisonniederlage enttäuschender 15. und konnten nicht im Ansatz an die Leistung des 5:0-Sieges in der Champions League am Mittwoch über den Bundesligisten RB Leipzig anknüpfen.

Zuvor hatte der FC Everton den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der Traditionsklub verlor bei Newcastle United 1:2 (0:0) und bleibt mit 13 Punkten erster Verfolger des Erzrivalen und Meisters FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp (16).

Der englische Nationalspieler Callum Wilson (56., Foulelfmeter/84.) avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner für die Magpies. Sein Three-Lions-Teamkollege Dominic Calvert-Lewin (90.+1) gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für die Toffees.