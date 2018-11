Dank Chandler: Lakers holen dritten Sieg in Folge

Los Angeles (SID) - Dank eines blitzschnellen Konters ihres erst vor wenigen Tagen verpflichteten Centers Tyson Chandler haben die Los Angeles Lakers in der NBA erstmals in dieser Saison drei Spiele nacheinander gewonnen. Chandler verwandelte den letzten Korb zum 107:106 gegen die Atlanta Hawks, damit haben die schlecht in die Spielzeit gestarteten Lakers nun fünf der letzten sechs Spiele für sich entschieden.

Dritter Sieg in Folge für James und die Lakers © SID

Bester Werfer der Lakers war Superstar LeBron James mit 26 Punkten und sieben Rebounds. Die beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen nicht zum Einsatz.

Den ersten Heimsieg der Saison feierten die Houston Rockets mit dem deutschen Nationalspieler Isaiah Hartenstein. 40 Punkte und sieben Rebounds von James Harden waren die Basis für das 115:103 gegen die Indiana Pacers. Hartenstein steuerte in 12:40 Minuten Spielzeit vier Punkte und einen Rebound bei.

Rekordmeister Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis verlor bei den Portland Trail Blazers mit 94:100. Der zuletzt an einer Fußverletzung laborierende Theis stand 4:44 Minuten auf dem Parkett und kam auf zwei Rebounds.