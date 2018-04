Dank Goalie Hellebuyck: Jets starten mit Sieg ins Play-off-Viertelfinale

Nashville (SID) - Eine überragende Leistung von Goalie Connor Hellebuyck hat die Nashville Predators in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zur Verzweiflung getrieben. Der Torhüter der Winnipeg Jets stoppte beim 4:1-Erfolg in Nashville 47 Schüsse auf seinen Kasten. Damit führen die Jets in der best-of-seven-Serie des Play-off-Viertelfinales mit 1:0.

Sicher im Kasten der Jets: Connor Hellebuyck © SID

Schon in der ersten Runde hatte der 24-Jährige in den letzten beiden Spielen gegen die Minnesota Wild seinen Kasten sauber gehalten, nun fanden auch die Predators kaum ein Mittel gegen Hellebuyck. Einzig Nashvilles Kevin Fiala gelang es, den Puck im Kasten unterzubringen. Spiel zwei findet in der Nacht zum Montag ebenfalls in Nashville statt.