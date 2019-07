Dank McKennie und Pulisic: USA im Finale des Gold Cup

Nashville (SID) - Der Schalker Weston McKennie und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic haben die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft beim Gold-Cup ins Finale geschossen. Der Titelverteidiger bezwang Jamaika in Nashville/Tennessee 3:1 (1:0) und trifft im Finale in Chicago/Illinois in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.00 Uhr MESZ/DAZN) auf Rekordsieger Mexiko, der sich zuvor gegen Außenseiter Haiti durchgesetzt hatte.

Pulisic (l.) traf im Halbfinale gegen Jamaika doppelt © SID

McKennie (9.) brachte die USA früh in Führung, in der 16. Minute musste die Partie wegen eines starken Gewitters für 87 Minuten unterbrochen werden. Davon unbeeindruckt traf Pulisic (52./87.), der vom BVB zu Europa-League-Sieger FC Chelsea gewechselt war. Shamar Nicholson (69.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für den Finalisten von 2015 und 2017.

Am Sonntag könnte es für den US-amerikanischen Fußballverband (USSF) historisch werden: Zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes können sowohl die Frauen-Auswahl - im WM-Endspiel gegen Europameister Niederlande (17.00 Uhr/ARD) - und die Herren am selben Tag einen Titel gewinnen.

Der Gold Cup ist das kontinentale Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibikstaaten. Der Wettbewerb wird in diesem Jahr in den USA, Costa Rica und Jamaika ausgetragen.