Dank Pföderl: Berlin festigt Platz vier in der DEL

Köln (SID) - Die Eisbären Berlin haben auch das vierte Saisonduell gegen die Augsburger Panther gewonnen. Dank Dreifach-Torschütze Leonhard Pföderl setzten sich die Hauptstädter am 47. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) in Augsburg durch. Der Olympiazweite Pföderl besorgte zunächst den Ausgleich (34.) und legte dann noch zweimal nach (51./55.). Auch in den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen hatte Berlin die Nase vorn.

Berlin hat vier Saisonspiele gegen Augsburg gewonnen © SID

"Vielleicht war heute ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube wir haben ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert. Wir sind über Monate gut zusammengewachsen", sagte Pföderl bei MagentaSport. Berlin festigte mit den fünften Erfolg in Serie den vierten Tabellenplatz, der in den Play-offs zunächst Heimrecht bedeutet. Augsburg ist nach der dritten Niederlage in Folge mit 62 Punkten Zehnter, hat aber immer noch einen komfortablen Vorsprung auf die sei 16 Spielen sieglosen Kölner Haie (52).

Im Curt-Frenzel-Stadion waren zunächst die Gastgeber am Drücker, Adam Payerl (10./13.) sorgte für eine 2:0-Führung. Nach dem Anschluss durch Berlins Marcel Nöbels (14.) war es Andrew Leblanc (28.), der den alten Abstand wieder herstellte. Doch dann schlugen die Berliner durch Ryan McKieran (31.) und Pföderl binnen drei Minuten doppelt zu, bevor Pföderl den Schlussakkord setzte.