Dank Werner-Doppelpack: Leipzig schlägt Gladbach im Topspiel

Leipzig (SID) - Als der Doppelpacker vom Dienst kurz vor Abpfiff Feierabend machen durfte, erhoben sich die begeisterten Leipzig-Fans für Timo Werner von den Sitzen. Dank des furiosen Auftritts des Matchwinners hat sich RB Leipzig durch ein verdientes 2:0 (2:0) im rasanten Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Spitzenkampf zurückgemeldet.

Timo Werner traf gegen Mönchengladbach gleich doppelt © SID

"Es hat sehr viel Spaß gemacht", sagte der strahlende Serientäter, der seine acht Saisontore allesamt per Doppelpack erzielt hat, bei Sky. Drei Tage nach der 0:1-Pleite in der Europa League bei Red Bull Salzburg tankten die Roten Bullen eine große Portion Selbstvertrauen. "Wenn wir so spielen wie heute, ist alles drin, nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Mannschaft", sagte der Nationalstürmer, der in der 3. Minute sowie kurz vor dem Halbzeitpfiff erfolgreich war.

Die im Abschluss zu schwachen Gladbacher schmerzte die erste Niederlage nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge. "Wir sind natürlich enttäuscht", sagte Trainer Dieter Hecking, "aber wir müssen die Niederlage auch akzeptieren, wenn der Gegner so stark spielt." Die Borussia (26 Punkte) blieb trotz der Niederlage auf Rang zwei, Leipzig (25) ist nun Dritter.

Leipzig-Trainer Ralf Rangnick hatte vor dem Anpfiff aufatmen können. Sein wichtiges Mittelfeld-Trio mit Kevin Kampl, Diego Demme und Marcel Sabitzer, das gegen Salzburg so schmerzlich vermisst wurde, meldete sich fit. Kampl übernahm sogleich das Kommando und leitete mit einem klugen Pass auf Werner die frühe Führung ein. Der 22-Jährige lief an der Strafraumlinie entlang, spielte Doppelpass mit Sabitzer und schob von der rechten Außenposition ein.

41.939 Zuschauer in der ausverkauften Arena sahen ein temporeiches Spiel. Leipzig wurde vor allem über links mit Werner gefährlich, der Gegenspieler Michael Lang öfter schlecht aussehen ließ. Gleich mehrmals hatte der Stürmer das 2:0 auf dem Fuß (9./18./41.).

Kurz vor der Pause schlug er dann erneut zu: Nachdem Yussuf Poulsen Gladbachs Keeper Yann Sommer schon umspielt hatte, übernahm Werner und schloss mit einem Flachschuss zum 2:0 ab. Kein neues Gefühl für den Torjäger: Auch im DFB-Pokal hatte Werner in dieser Saison schon zweifach getroffen, in der Bundesliga bringt er es auf insgesamt elf Doppelpacks.

Gladbach hielt im Leipziger Dauerregen dagegen und gefiel mit ansehnlichem Kombinationsspiel. Lars Stindl und Thorgan Hazard ließen sich oft fallen und bereiteten die Angriffsaktionen vor. Nach einem Pass von Stindl tauchte Hazard vor Leipzigs Keeper Peter Gulacsi auf, doch der Ungar klärte rechtzeitig. Auch nach einem Stindl-Kopfball (31.) war der RB-Schlussmann auf dem Posten.

Leipzig gab sich mit dem 2:0 nicht zufrieden und hielt auch nach dem Wechsel das Tempo hoch. Nach einer Flanke von Marcel Halstenberg (53.) verpasste Sabitzer nur knapp. Die Gäste gaben sich nicht auf. In der 64. Minute nahm Hazard mit Vollspann Maß, doch wieder war der aufmerksame Gulacsi mit den Fäusten zur Stelle. "Peter war sehr, sehr gut heute", lobte auch Teamkollege Kevin Kampl.