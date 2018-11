Dardai nimmt Team in die Pflicht - Grujic-Comeback möglich

Berlin (SID) - Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat seine Mannschaft vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in die Pflicht genommen. "Wir müssen uns steigern. Ich erwarte ein motiviertes und aggressives Auftreten. Es ist sehr wichtig, dass wir gewinnen", sagte Dardai am Donnerstag. Die Berliner sind seit fünf Ligaspielen ohne Sieg.

Marko Grujic vor Comeback bei der Hertha © SID

Nach der Aufhebung des Verbots von Spruchbändern und –bannern sowie Blockfahnen und Doppelhaltern kann der Klub wieder auf die Unterstützung der Fankurve setzen. Vorausgegangen war eine Gesprächsrunde, in der Geschäftsführung und Teile der Fans die Ausschreitungen von Dortmund und deren Folgen diskutierten. Im Heimspiel gegen RB Leipzig (0:3) hatte Hertha ein Verbot angeordnet.

Während Dardai in der Abwehr aufgrund von Verletzungen umstellen muss, steht Mittelfeldspieler Marko Grujic vor einem Comeback. Die Leihgabe des FC Liverpool hatte sich nach starken Leistungen zu Saisonbeginn am Knöchel verletzt. Einen Startelfeinsatz Grujics ließ Dardai aber noch offen.