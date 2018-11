Darmstadt: Ersatztorwart Grün fällt aus

Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss in den verbleibenden Spielen der Hinrunde auf Ersatztorwart Max Grün verzichten. Der 31-Jährige, der in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen ist, erlitt am vergangenen Donnerstag im Mannschaftstraining eine Bandverletzung im linken Ellenbogengelenk.