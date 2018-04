Darmstadt darf nach Remis weiter hoffen

Sandhausen (SID) - Der SV Darmstadt 98 darf weiter auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Am 31. Spieltag kamen die nun schon seit acht Spielen ungeschlagenen Lilien beim SV Sandhausen zwar nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, verkürzten den Rückstand auf Relegationsplatz 16 aber auf zwei Punkte. Sandhausen verspielte auch seine letzte kleine Chance auf Rang drei.

Der SV Darmstadt 89 hofft weiter auf den Klassenerhalt © SID

Denis Linsmayer (10.) traf bereits früh für den SVS, allerdings war der Ball bei der Vorlage von Richard Sukuta-Pasu wohl bereits im Aus. Tobias Kempe (50.) glich mit einem umstrittenen Foulelfmeter aus.

Vor 10.269 Zuschauern am Hardtwald lieferten sich beide Teams einen offenen und ansehnlichen Schlagabtausch. Nach Sandhausens Blitzstart mit dem viel diskutierten Führungstor drängte Darmstadt bis zur Pause vergeblich auf den Ausgleich.

Dieser fiel dann kurz nach Wiederanpfiff, als Sukuta-Pasu den Darmstädter Dong-Won Ji nach einer Ecke mit dem Fuß im Gesicht traf und Schiedsrichter Tim Gerach auf Strafstoß entschied - vorausgegangen war allerdings ein Foul von Lilien-Verteidiger Romain Bregerie, der danach mit einer Wunde am Kopf ausschied, an Tim Knipping.

Kempe verwandelte sicher zu seinem neunten Saisontor, dem fünften per Elfmeter. In einer giftigen Schlussphase war Darmstadt dem Siegtreffer näher. Terrence Boyd scheiterte in der 85. Minute am Pfosten.