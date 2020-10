Darmstadt gegen St. Pauli wird zum Geisterspiel

Frankfurt/Main (SID) - Die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wird zum Geisterspiel. Der Inzidenzwert der Stadt Darmstadt lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mit 88,8 deutlich über der kritischen Marke von 35. Beim ersten Heimspiel der Saison gegen Jahn Regensburg waren noch 1741 Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor zugelassen gewesen.