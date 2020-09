Darmstadt im ersten Heimspiel vor 1741 Zuschauern

Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 wird sein erstes Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga vor einigen Zuschauern austragen. Wie die Lilien mitteilten, sind am zweiten Spieltag gegen Jahn Regensburg insgesamt 1741 Fans am Böllenfalltor zugelassen. Dem entsprechenden Hygienekonzept erteilte das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Darmstadt am Freitag die Freigabe.

"Wir freuen uns, dass uns die Behörden nach sehr guten und konstruktiven Gesprächen die Genehmigung für unser Hygienekonzept erteilt haben", sagte Präsident Rüdiger Fritsch. Der Verein sowie alle Zuschauer seien nun "in der Pflicht, mit diesem Vertrauensvorschuss verantwortungsvoll umzugehen und am Spieltag alle hygienischen Bestimmungen einzuhalten", so der 59-Jährige weiter.

Über die Vergabe der Tickets wollen die Hessen bis zum Ende kommender Woche informieren.