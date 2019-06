Darmstadt leiht Zehnder erneut aus

Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 findet auch in der kommenden Saison noch keine Verwendung für Youngster Silas Zehnder. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wird deshalb erneut an den Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg ausgeliehen, teilten die Lilien am Freitag mit.