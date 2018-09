Darmstadt setzt sich in Spitzengruppe fest

Heidenheim an der Brenz (SID) - Darmstadt 98 hat sich dank des insgesamt 300. Erfolgs in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Die Lilien fuhren beim 1:0 (1:0) am Sonntag beim 1. FC Heidenheim den dritten Pflichtspielsieg in Serie ein und haben nach dem 4. Spieltag bereits neun Punkte auf dem Konto. Die Gastgeber haben nach ihrer ersten Saisonniederlage weiter fünf Zähler.

Darmstadt 98 siegte gegen den 1. FC Heidenheim © SID

Marcel Franke (11.) traf für Darmstadt zum Sieg. Der Innenverteidiger verwandelte eine von Heidenheims Torwart Kevin Müller zentral vor das Tor abgewehrte Flanke von Tobias Kempe zum Endstand.

Vor 10.170 Zuschauern in der Voith-Arena war Darmstadt in einer unterhaltsamen Zweitligapartie die bessere Mannschaft. Nach einer guten Stunde entschärfte Müller einen von Joevin Jones abgefälschten Kopfball sehenswert und verhinderte das 2:0.

Heidenheim tat sich lange schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Marc Schnatterer (77.) verpasste den Ausgleich für den FCH. Darmstadts Trainer Dirk Schuster hat mit den Lilien nun lediglich eines der letzten 15 Ligaspiele verloren.