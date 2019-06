Darmstadt trennt sich endgültig von Innenverteidiger Banggaard

Darmstadt (SID) - Nach zwei Leihen hat sich Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 nun endgültig von Patrick Banggaard getrennt. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zurück in seine Heimat zum dänischen Erstligisten SönderjyskE. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen, der ursprüngliche Vertrag des Abwehrspielers lief bis 2020.

Wechselt zurück in die Heimat: Patrick Banggaard © SID

Banggaard war im Januar 2017 zu den Lilien gestoßen, bei denen er in insgesamt 18 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Nachdem er in der Rückrunde der Saison 2017/18 an den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade ausgeliehen war, lief er in der abgelaufenen Spielzeit auf Leihbasis für den zyprischen Erstligisten Pafos FC auf.