Darmstadt verleiht Maclaren erneut an Hibernian FC

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den australischen Stürmer Jamie Maclaren erneut für eine Saison an den schottischen Erstligisten Hibernian FC ausgeliehen. Der 25-Jährige spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison beim viermaligen Meister aus der Hauptstadt und kam in 15 Spielen auf acht Treffer. Bei den Lilien läuft Maclarens Vertrag noch bis Juni 2020.