Darmstadt verpatzt Grammozis-Debüt in Bielefeld

Bielefeld (SID) - Darmstadt 98 hat das Debüt seines neuen Trainers Dimitrios Grammozis verpatzt. Der Fußball-Zweitligist verlor im ersten Spiel unter dem Nachfolger des entlassenen Dirk Schuster 0:1 (0:1) bei Arminia Bielefeld und bleibt mit 26 Punkten in Abstiegsgefahr. Bielefeld dagegen verschafft sich etwas Luft und steht mit 31 Zählern im Mittelfeld der Tabelle.

Darmstadt 98 bleibt nach Niederlage in Abstiegsgefahr © SID

"Es ist eine bittere Niederlage, aber die Mannschaft hat speziell nach der Pause einiges gut gemacht", sagte Grammozis: "Mit dem Rückstand war es schwer, trotzdem haben wir uns nach der Pause gesteigert."

Grammozis, der von der U19 des VfL Bochum zu den Darmstädtern gekommen war, sah eine schwache erste Halbzeit seiner Mannschaft, die folgerichtig in Rückstand geriet. Fabian Klos (40.) mit seinem 50. Treffer in der 2. Liga brachte die Gastgeber, die das Spiel weitestgehend bestimmt und zuvor bereits einige Chancen vergeben hatte, verdient in Führung.

Nach der Pause steigerten sich die Darmstädter und kamen zur ersten echten Torchance: Nach einer Ecke traf Marvin Mehlem (50.) jedoch nur den rechten Außenpfosten, wenig später scheiterte Mehlem an Bielefelds Keeper Stefan Ortega (52.).

Danach jedoch fand Bielefeld vor 15.011 Zuschauern wieder mehr Zugriff und hielt die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fern. Klos (82.) verpasste in der Schlussphase den zweiten Treffer für die Arminia.