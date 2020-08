Darmstadt verpflichtet Stürmer Seydel aus Mainz

Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat Stürmer Aaron Seydel vom Bundesligisten FSV Mainz 05 verpflichtet. Wie die Lilien am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis Juni 2022. Zuletzt spielte Seydel auf Leihbasis in der 2. Liga für Jahn Regensburg, in der Rückrunde gelang ihm bei neun Einsätzen ein Treffer.

Aaron Seydel wechselt auf Leihbasis zu Holstein Kiel © SID

"Wir sind uns sicher, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und freuen uns, dass er den nächsten Schritt nun in Darmstadt gehen möchte", sagte Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann.