Darmstadt will den Klassenerhalt: "Scheißegal, auf welchem Weg"

Köln (SID) - Trainer Dirk Schuster vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 ist es "scheißegal", ob die Lilien auf dem direkten Weg oder über die Relegation die Klasse halten. "Ich glaube, dass wir nach wie vor eine realistische Chance haben, in der Liga zu bleiben. Dem werden wir alles unterordnen", sagte er im hr-Heimspiel.

Rückhalt vom Präsidenten für D98-Trainer Dirk Schuster © SID

Der Bundesliga-Absteiger belegt nach 29 Spieltagen mit 32 Punkten den 17. Tabellenplatz, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Ein großes Lob machte Schuster den Lilien-Fans: "Auf die konnten wir uns in der Rückrunde 100-prozentig verlassen. Was da für eine Stimmung gemacht wurde - auch in Situationen, wo wir überhaupt nicht gut waren und die Mannschaft teilweise auch nicht gut gespielt hat. Die Zuschauer standen wie eine Wand hinter uns. So etwas beflügelt einen natürlich auch."