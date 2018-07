Darts: Anderson holt sich den Titel beim World Matchplay

Blackpool (SID) - Der zweimalige Darts-Weltmeister Gary Anderson hat sich den Titel beim World Matchplay gesichert. Der 47 Jahre alte Schotte besiegte in einem spannenden Finale Mensur Suljovic (Österreich) mit 21:19. Anderson führte zwischenzeitlich mit 17:13, Mensur kämpfte sich jedoch auf 17:17 heran.

Gary Anderson holt in Blackpool die Triple Crown © SID

Nach zwei Weltmeister-Titeln und zwei Siegen in der Premier League sicherte Anderson sich im englischen Blackpool die Triple Crown: Er hat die drei wichtigsten Turniere der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen.

Gegen Suljovic gelang es Anderson, 14-mal die Höchstpunktzahl von 180 zu werfen - im gesamten Turnierverlauf waren es 52. Zudem warf der "Flying Scotsman" beim 19:17-Sieg im Viertelfinale gegen den Engländer Joe Cullen einen Neun-Darter - er erreichte 501 Punkte mit nur neun Darts.

Das World Matchplay ist neben der Weltmeisterschaft das älteste und wichtigste Turnier der PDC. Das Turnier wird seit 1994 ausgespielt - Anderson ist der achte Sieger der Geschichte und streicht zusätzlich ein Preisgeld von knapp 120.000 Euro ein.

Seit diesem Jahr wird beim World Matchplay um die Phil-Taylor-Trophy gespielt - in Anlehnung an die großen Erfolge des legendären Engländers. Der 16-malige Weltmeister "The Power" Taylor hatte seine Karriere nach der WM im Januar beendet.

Max Hopp (Idstein) hatte als erster Deutscher am World Matchplay teilgenommen, war aber schon in der ersten Runde am Engländer Ian White gescheitert (7:10).