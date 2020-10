Darts: Durrant gewinnt Premier League

Köln (SID) - Der dreimalige BDO-Weltmeister Glen Durrant (England) hat die Premier League Darts gewonnen. Beim Finalabend in London setzte sich der Hauptrundensieger gegen den WM-Halbfinalisten Nathan Aspinall (England) mit 11:8 durch. Für seinen Sieg kassiert Durrant ein Preisgeld in Höhe von 250.000 Pfund (rund 275.000 Euro).

Home-Tour: PDC führt neue Wettkampfserie ein © SID

Durrant hatte im Halbfinale den zweimaligen Weltmeister und Premier-League-Champion Gary Anderson aus Schottland 10:9 besiegt. Aspinall hatte in der Folge das Finale durch ein 10:7 gegen Weltmeister Peter Wright (Schottland) perfekt gemacht.

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen verpasste dagegen zum ersten Mal in seiner Karriere den Play-off-Einzug in der Premier League. Seit seinem Debüt bei dem prestigeträchtigen Einladungsturnier im Jahr 2013 hatte van Gerwen immer mindestens das Finale erreicht. Fünfmal gewann er das Turnier, in den vergangenen vier Jahren sogar in Folge.

In diesem Jahr erreichte der langjährige Dominator aber nur selten seine Bestform. Beim World Matchplay im Juli war er bereits im Achtelfinale gescheitert.