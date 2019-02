Darts: Hopp debütiert in der Premier League

London (SID) - Darts-Hoffnung Max Hopp debütiert als erster Deutscher in der Premier League of Darts. Der 22-Jährige aus Idstein rückt für den verletzten Vizeweltmeister Gary Anderson aus Schottland nach, der aufgrund von Rückenproblemen für die Turnierserie der Professional Darts Corporation (PDC) absagte.

Max Hopps erster WM-Gegner ist Danny Noppert © SID

Hopp wird jedoch lediglich am 21. März in Berlin antreten. Bei den acht weiteren Veranstaltungen springt jeweils ein anderer Spieler für Anderson ein.

Das Einladungs-Event der besten Darts-Spieler startet am Donnerstag in Newcastle und endet am 23. Mai in London. Es wird zum 15. Mal ausgetragen. Das Teilnehmerfeld wird vom niederländischen Weltmeister Michael van Gerwen angeführt.