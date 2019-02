Darts: Hopp fiebert Premier-League-Debüt entgegen

Berlin (SID) - Deutschlands bester Darts-Profi Max Hopp fiebert nach seiner überraschenden Nominierung für den Premier-League-Spieltag in Berlin seinem Debüt bei der Turnierserie der Weltelite entgegen. "Im vergangenen Jahr war ich als Zuschauer in Berlin und habe die tolle Atmosphäre erlebt. Ich weiß noch, wie ich mir vorgestellt habe, wie es wäre, einmal selbst da oben zu stehen", sagte der 22-Jährige dem Onlineportal Spox: "Jetzt wird es Realität. Ich freue mich schon auf die vielen deutschen Flaggen."

EM: Max Hopp gewinnt seine Auftaktpartie gegen O'Connor © SID

Hopp gehört zu den neun Nachrückern, die den am Rücken verletzten Ex-Weltmeister Gary Anderson (Schottland) ersetzen und trifft am 21. März in der Hauptstadt auf den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld. Da der Niederländer nach der WM am Ende des Jahres seine Karriere beendet, erhält das Duell für den Idsteiner eine besondere Bedeutung.

"Gerade in Barneys Abschiedsjahr nochmal die Chance zu kriegen, auf so einer großen Bühne gegen ihn spielen zu dürfen, ist großartig", sagte Hopp: "Ich habe ihn schon mal auf der Bühne geschlagen. Ich werde mich top vorbereiten, damit mir das hoffentlich auch in Berlin gelingt. Das wäre mega."

Nach einer starken Vorsaison will die Nummer 32 der Weltrangliste in diesem Jahr weiter angreifen. "Ich will mich jetzt erst mal Stück für Stück weiter nach oben arbeiten, Top 25, dann Top 20, aber ja, in einigen Jahren geht der Traum Premier League dann hoffentlich so richtig in Erfüllung", sagte Hopp.