Darts: Hopp kämpft van de Pas nieder - Kurz überrascht erneut

Köln (SID) - Deutschlands Topspieler Max Hopp (Kottengrün) und Debütant Nico Kurz aus Nidderau sind bei der Darts-WM in London geschlossen in die dritte Runde eingezogen. Der favorisierte Hopp kämpfte sich gegen den Niederländer Benito van de Pas zu einem 3:2-Sieg, kurz gelang zuvor durch ein 3:1 gegen den an Nummer 15 gesetzten Engländer Joe Cullen eine weitere Überraschung.

Max Hopp (l.) gewann knapp gegen Van de Pas (r.) © SID

Hopp trifft am Sonntag auf den Litauer Darius Labanauskas, Kurz bekommt es im Kampf um ein Achtelfinalticket am Montag mit dem Engländer Luke Humphries zu tun. Bislang hat noch kein deutscher Spieler die Runde der letzten 16 bei der WM erreicht.

"Am Ende zählt nur der Sieg. Es war kein schönes Spiel von mir, ich weiß, dass ich besser spielen kann", sagte Hopp bei Sport1: "Ich wollte diesen Sieg, ich wollte in Runde drei und das habe ich geschafft."

Gegen van de Pas, der am Mittwoch den dritten deutschen Teilnehmer Gabriel Clemens (Saarwellingen) aus dem Turnier geworfen hatte, gut ins Spiel und gewann den ersten Satz. Der 23-Jährige blieb danach im Average jedoch weit unter seinen Möglichkeiten. Im Entscheidungssatz nutzte Hopp seinen ersten Matchdart zum Sieg.

Kurz sorgt unterdessen weiter für Furore. Nach seinem überraschenden Erstrundensieg gegen James Wilson am Mittwoch legte der 22-Jährige noch einmal nach und nahm den Weltranglisten-15. aus dem Wettbewerb. "Ich bin so glücklich, ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Mir fehlen die Worte", sagte Kurz danach bei Sky Sports.