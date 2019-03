Darts: Hopp verliert bei Premier-League-Debüt

Berlin (SID) - Deutschlands bester Darts-Profi Max Hopp hat bei seinem Debüt in der Premier League eine Niederlage kassiert. Der Lokalmatador unterlag vor knapp 12.000 Zuschauern in Berlin seinem Kindheitsidol Raymond van Barneveld mit 3:7. Hopp war von der Professional Darts Corporation (PDC) für den verletzten Schotten Gary Anderson (Rückenschmerzen) für das Gastspiel in der deutschen Hauptstadt nachnominiert worden.

EM: Max Hopp gewinnt seine Auftaktpartie gegen O'Connor © SID

Hopp (Idstein) kam nicht gut in die Partie und lag nach wenigen Minuten 1:4 zurück. Der zuvor noch sieglose van Barneveld (Niederlande), der seine Karriere nach der Saison beendet, wahrte mit dem Erfolg seine Play-off-Chance. Tabellenführer nach sieben von 16 Spieltagen ist der frühere Weltmeister Rob Cross (England).

Die PDC hatte für die ersten neun Austragungsorte jeweils einen Ersatzmann mit Bezug zum Spielort ausgewählt. Der Tabellenletzte scheidet nach dem neunten Spieltag vorzeitig aus. Das Einladungs-Event der besten Darts-Spieler wird zum 15. Mal ausgetragen und endet am 23. Mai mit dem Finale in London.