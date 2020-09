Darts-Ikone van Barneveld plant Comeback

Köln (SID) - Darts-Ikone Raymond van Barneveld will rund neun Monate nach seinem Karriereende überraschend ein Comeback geben. "Wir werden es wieder versuchen", gab der 53 Jahre alte Niederländer am Mittwoch bei Instagram bekannt: "Ich vermisse es enorm und werde mein Bestes geben, um meine Tourkarte so schnell wie möglich zu bekommen, damit ich in Zukunft wieder auf den großen Bühnen auftreten kann."

Raymond van Barneveld plant Darts-Rückkehr © SID

Der fünfmalige Weltmeister benötigt die Berechtigung für die Wettbewerbe des Weltverbandes PDC im kommenden Jahr und setzt dabei auf die Unterstützung seiner Fans: "Ich hoffe, dass ich mich dabei auf meine 'Barney Army' verlassen kann."

Nach einer Reihe von Formtiefs und Motivationsproblemen hatte van Barneveld im Dezember 2019 bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace seine Karriere mit einer Auftaktniederlage gegen Darin Young aus den USA beendet.