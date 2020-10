Darts: Sherrock verpasst WM-Ticket - Ashton und Hedman qualifiziert

Frankfurt/Main (SID) - Die Darts-Weltmeisterschaft 2021 findet ohne Überfliegerin Fallon Sherrock statt. Die 26-Jährige, die bei der vergangenen WM für Furore gesorgt hatte, verpasste als Drittplatzierte der PDC Women's Series die Qualifikation für das Turnier im Londoner Alexandra Palace. Das Ticket lösten dagegen Lisa Ashton (50) und die 60-jährige Deta Hedman.

Sherrock verpasst WM-Ticket © SID

Sherrock hatte bei der WM im Dezember als erste Frau beim wichtigsten Turnier einen Mann geschlagen und dieses Kunststück in der zweiten Runde sogar wiederholt. Trotz ihres Ausscheidens in der dritten Runde gab es im Anschluss an das Turnier einen riesigen Hype um die Engländerin, die fortan "Queen of the Palace" genannt wurde.

Für Hedman ist es die erste Teilnahme an der Männer-WM der Professional Darts Corporation (PDC). Ashton war 2019 in der ersten Runde gescheitert. Die WM soll vom 13. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 stattfinden.