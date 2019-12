Darts: Sherrocks Coup beschert Sport1 gute Quote

Köln (SID) - Der historische Sieg von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London hat dem übertragenden TV-Sender Sport1 gute Quoten beschert. Im Schnitt schalteten 380.000 Zuschauer in der Abendsession am Dienstag ein, in der Spitze waren sogar 580.000 dabei. Für Sport1 waren es die besten Werte im bisherigen Turnierverlauf. In Konkurrenz etwa zu den Abendspielen der Fußball-Bundesliga lag der Marktanteil bei 1,7 Prozent.

Darts: Fallon Sherrock besiegte Ted Evetts 3:2 © SID

Sherrock hatte in der ersten Runde ihren englischen Landsmann Ted Evetts 3:2 geschlagen und damit als erste Frau bei einer gemischten Darts-WM ein Spiel gewonnen. In der zweiten Runde trifft die 25-Jährige am Samstag auf den Österreicher Mensur Suljovic.