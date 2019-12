Darts: Sherrocks Märchen geht weiter

Köln (SID) - Das Märchen von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London geht nach einem erneuten sensationellen Sieg weiter. Die 25-Jährige setzte sich in der zweiten Runde im Alexandra Palace gegen den Weltranglisten-Elften Mensur Suljovic aus Österreich 3:1 durch und trifft in der dritten Runde am kommenden Freitag auf ihren englischen Landsmann Chris Dobey. Sherrock hatte am Dienstag gegen Ted Evetts als erste Frau überhaupt ein Match bei einer gemischten Darts-WM gewonnen.

Sherrock steht nach einem erneuten Sieg in Runde drei © SID

"Ich kann es nicht glauben, ich bin sprachlos", sagte Sherrock bei Sky Sports und hielt sich immer wieder ungläubig die Hand vor den Mund. "Mein Finishing war heute der Schlüssel. Nach meinem ersten Sieg war der Fokus natürlich nicht so da, aber im Training habe ich mich voll auf die Doppelfelder konzentriert." Ihren kommenden Gegner Dobey lobte sie, sagte aber auch: "Ich habe gezeigt, dass ich zwei starke Spieler schlagen kann."

Gegen Suljovic gelang Sherrock gleich im ersten Satz ein Comeback. Nach 0:2-Rückstand in den Legs drehte sie den Durchgang und ging unter dem tosenden Jubel der Fans im "Ally Pally" in Führung. Suljovic konterte im zweiten Satz seinerseits mit einem Comeback und glich aus.

Sherrock war vor allem auf die Doppelfelder deutlich stärker, ließ die Zuschauer mit sechs perfekten Darts zwischenzeitlich sogar vom Neun-Darter, dem perfekten Spiel, träumen. Nach einem Hin und Her in den weiteren Sätzen verwandelte Sherrock im vierten Satz ihren ersten Matchdart auf das Bullseye.