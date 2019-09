Darts: Team-WM findet 2020 wieder in Hamburg statt

Köln (SID) - Die Team-WM der Darts-Spieler findet auch 2020 wieder in Hamburg statt (18. bis 21. Juni). Dies gab der Welt-Verband PDC am Montag bekannt. Die Hansestadt war bereits von 2012 bis 2014 sowie 2019 Austragungsort des World Cup of Darts.

Einzel-Weltmeister 2019 Michael van Gerwen © SID

Dabei treten die Spieler nicht alleine an, sondern spielen für ihre Nationen jeweils in Zweierteams. Dieser spezielle Modus macht das Turnier einzigartig auf der PDC-Tour, welche im kommenden Jahr in insgesamt zehn deutschen Städten Station macht.

Die Team-WM 2019 gewann das schottische Duo Gary Anderson und Peter Wright. Jeweils vier Titel gingen seit der Einführung des Turniers 2010 an die Niederlande und an England.