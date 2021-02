Darts: Van Barneveld siegt bei Pro-Tour-Comeback

Köln (SID) - Der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld hat seine Rückkehr zu den Profis mit einem Pro-Tour-Sieg veredelt. Am dritten Abend der "Super Series 1", einer Serie von vier Turnieren in vier Tagen, besiegte der 53 Jahre alte Niederländer am Samstagabend den Engländer Joe Cullen im Finale mit 8:6. Für Barneveld ist es der erste Sieg auf der Tour seit 2013.

Raymond van Barneveld plant Darts-Rückkehr © SID

Erst vor etwas mehr als einer Woche ergatterte sich "Barney" seine Tour-Karte zurück, welche er nach einem enttäuschenden Jahr 2019 zurückgegeben hatte. Nachdem er seine Karriere zwischenzeitlich für beendet erklärt hatte, konnte der Altmeister sich über die "Q-School" einen der 128 Profi-Plätze der Professional Darts Corporation (PDC) sichern.

"Letzte Woche war ich ein Amateur, und diese Woche gewinne ich ein Pro-Tour-Turnier. Das kann man erreichen, wenn man an sich selbst glaubt", sagte van Barneveld: "Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin."