Darts-WM: Auch Marijanovic scheitert in der ersten Runde

London (SID) - Die deutschen Darts-Spieler warten bei der WM in London weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Zwei Tage nach dem Erstrunden-Aus von Martin Schindler (Strausberg) scheiterte am Samstag auch Robert Marijanovic (Freudenstadt) in seiner Auftaktpartie am Engländer Richard North nach 2:0-Führung mit 2:3. Am Donnerstag hatte Schindler gegen den Neuseeländer Cody Harris ebenfalls mit 2:3 verloren.

WM: Robert Marijanovic ist bereits ausgeschieden © SID

Erstmals hatten sich vier deutsche Spieler für die mit umgerechnet 2,8 Millionen Euro dotierte WM im Alexandra Palace qualifiziert. Der deutsche Spitzenspieler Max Hopp (Idstein) ist als Nummer 32 der Weltrangliste gesetzt und greift nach einem Freilos zu Beginn am Samstagnachmittag in der zweiten Runde gegen den Niederländer Danny Noppert ins Geschehen ein. Gabriel Clemens (Honzrath) bestreitet am Sonntag sein Erstrundenmatch gegen Aden Kirk (England).