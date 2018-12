Darts-WM: Auch van Barneveld scheitert früh

London (SID) - Nächste Überraschung bei der Darts-WM in London: Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld ist bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 51 Jahre alte Niederländer, der im Vorfeld der WM sein Karriereende für Ende 2019 angekündigt hatte, musste sich am späten Montagabend (Ortszeit) dem Litauer Darius Labanauskas mit 2:3 geschlagen geben.

Früher WM-K.o. von Raymond van Barneveld © SID

Schon am Sonntag hatte der Weltranglistendritte und frühere WM-Finalist Peter Wright (Schottland) überraschend seine Zweitrundenpartie gegen den Spanier Toni Alcinas verloren (1:3).