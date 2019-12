Darts-WM: Auftaktsieg für Titelverteidiger van Gerwen

Köln (SID) - Topfavorit Michael van Gerwen hat die erste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der Darts-WM genommen. Der dreimalige Weltmeister setzte sich am ersten Tag im Londoner Alexandra Palace in der zweiten Runde nach Anfangsschwierigkeiten letztlich souverän mit 3:1 gegen seinen niederländischen Landsmann Jelle Klaasen durch. Ein Erstrundenmatch war van Gerwen dank Platz eins in der Weltrangliste erspart geblieben.

Einzel-Weltmeister 2019 Michael van Gerwen © SID

Klaasen hatte seine Auftaktpartie wenige Stunden zuvor gegen den Nordiren Kevin Burness mit 3:1 gewonnen. Für van Gerwen geht das Rennen im "Ally Pally" um die 500.000 Pfund Siegprämie erst in über einer Woche weiter. Am Abend des 22. Dezember spielt der 30-Jährige um den Einzug ins Achtelfinale.