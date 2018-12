Darts-WM: Clemens scheitert in der zweiten Runde

London (SID) - Debütant Gabriel Clemens ist bei der Darts-WM in London ausgeschieden. Der 35-Jährige aus Honzrath musste sich dem Schotten John Henderson in der zweiten Runde trotz einer starken Vorstellung 2:3 geschlagen geben. Damit ist beim Turnier im Alexandra Palace aus deutscher Sicht nur noch Max Hopp (Idstein) vertreten, der am Samstag (ab 20.00 Uhr/Sport1) in seinem Drittrundenmatch auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande) trifft.

Krönte seine starke Leistung nicht: Gabriel Clemens © SID

Clemens, der sich in der ersten Runde gegen den Engländer Aden Kirk durchgesetzt hatte (3:0), zwang Henderson in den entscheidenden fünften Satz. Der Saarländer kassierte zwei Breaks, Henderson nutzte die Schwäche aus und entschied den Durchgang mit 3:1 für sich.

Martin Schindler (Strausberg) und Robert Marijanovic (Freudenstadt) waren bereits in der ersten Runde gescheitert.