Darts-WM: Clemens und Kurz sitzen zu Weihnachten in Londoner Hotel fest

München (SID) - Die beiden deutschen Darts-Hoffnungsträger Gabriel Clemens und Nico Kurz müssen die Weihnachtsfeiertage aufgrund der schwierigen Corona-Situation in einem Hotel in London verbringen. "Ich bin das erste Mal seit 37 Jahren an Heiligabend nicht bei meinen Eltern", sagte Clemens dem SID, nachdem er am Montagabend das erste deutsche Duell der WM-Geschichte gegen Kurz mit 3:1 für sich entschieden hatte.

Nico Kurz muss im Londoner Hotel Weihnachten feiern © SID

Kurz (23) sitzt nach der Zweitrunden-Niederlage in der englischen Hauptstadt fest. "Nico ist auch hier im Hotel und kommt nicht heim", sagte Clemens: "Er ist mit dem Auto hier und muss abwarten, ob der Eurotunnel geöffnet wird oder die Fähre fährt."

Deutschland hatte aufgrund der neu entdeckten und mutierten Coronavirus-Variante seit Montag sämtlichen Reiseverkehr aus Großbritannien zunächst bis zum 31. Dezember eingestellt. Das Fährterminal im englischen Dover ist geschlossen, der Eurotunnel ebenfalls gesperrt, Zug- und Luftverkehr unterbrochen.

Für Clemens geht es am 28. Dezember mit dem Duell gegen den schottischen Titelverteidiger Peter Wright weiter. "Was gibt es Schöneres, als gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen?", fragte die Nummer 31 der Weltrangliste. "Er ist klarer Favorit", stellte Clemens klar, aber "wenn ich meine Chancen bekomme, dann muss ich sie nutzen und kann ihm dann schon einen harten Kampf liefern".