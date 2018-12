Darts-WM: Clemens zieht in die zweite Runde ein

London (SID) - Debütant Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London seine Auftakthürde gemeistert. Der 35-Jährige aus dem saarländischen Honzrath besiegte bei seiner Premiere im Alexandra Palace den Engländer Aden Kirk mit 3:0. In der zweiten Runde trifft Clemens am Freitag (ab 13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Schotten John Henderson.

Gabriel Clemens zieht in die zweite Runde ein © SID

Erstmals hatten sich vier deutsche Spieler für die mit umgerechnet 2,8 Millionen Euro dotierte WM im Alexandra Palace qualifiziert. Der deutsche Spitzenspieler Max Hopp (Idstein) steht bereits in der dritten Runde und trifft dort am Samstag (ab 20.00 Uhr) auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande). Martin Schindler (Strausberg) und Robert Marijanovic (Freudenstadt) waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.