Darts-WM: Hopp in seinem ersten Match gegen Noppert

London (SID) - Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp trifft in seinem ersten Spiel bei der WM im Londoner Alexandra Palace am Samstag auf Danny Noppert. Der Niederländer setzte sich am Freitagabend gegen Royden Lam (Hongkong) mit 3:0 durch. Der 22 Jahre alte Hopp (Idstein) hatte als gesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos.