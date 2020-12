Darts-WM: Hopp scheidet in zweiter Runde aus - Kurz sorgt für deutsches Duell

Köln (SID) - Dartsprofi Max Hopp (Idstein) ist in der zweiten Runde der WM in London ausgeschieden. Der 24-Jährige unterlag dem an Nummer 19 gesetzten Engländer Mervyn King mit 1:3 und verabschiedete sich aus dem Ally Pally.

Max Hopp scheitert bei der Darts-WM an Mervyn King © SID

Besser machte es am Abend Nico Kurz (Nidderau), der seine Erstrunden-Partie gewann. Der 23-Jährige bezwang den früheren WM-Finalisten Andy Hamilton 3:1 und zog erstmals in die zweite Runde ein. Dort trifft Kurz am Montag (ab 19 Uhr/Sport1) auf den dritten Deutschen Gabriel Clemens (Saarwellingen). Es wird das erste deutsche Duell bei einer Weltmeisterschaft sein.

Nach seinem WM-Debütsieg war Kurz bei Sport1 "mega glücklich, dass es am Ende gereicht hat. Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Am Ende zählt der Sieg - und der ist da. Das ist das Einzige, was zählt."

Nachdem Hopp schnell mit 0:2 nach Sätzen zurücklag, gestaltete er die Partie dank einer Leistungssteigerung zwischenzeitlich ausgeglichen. Im vierten Satz kassierte der "Maximiser" jedoch ein entscheidendes Break, King verwandelte seinen dritten Matchdart zum Sieg.

"Ich bin gerade schon ziemlich wütend", sagte Hopp: "Es ist natürlich ärgerlich, dass jetzt schon wieder relativ früh bei einer WM Schluss ist, ich hatte mir schon mehr erhofft."