Darts-WM: Russin Dobromyslowa in erster Runde ausgeschieden

London (SID) - Die Russin Anastassija Dobromyslowa ist bei der Darts-WM in London als zweite und letzte Frau ausgeschieden. Die 34-Jährige verlor am Montagabend im Alexandra Palace ihr Erstrunden-Match gegen den Engländer Ryan Joyce mit 0:3.

Dobromyslowa scheitert an Joyce © SID

Bei der umgerechnet mit 2,8 Millionen Euro dotierten WM waren im 96er-Feld erstmals zwei Startplätze Frauen vorbehalten gewesen. Die Engländerin Lisa Ashton (48), die sich neben Dobromyslowa qualifiziert hatte, war am vergangenen Donnerstag ebenfalls in der ersten Runde gescheitert.

Von den vier deutschen Spielern sind noch zwei vertreten. Max Hopp (Idstein) steht bereits in der dritten Runde und trifft dort am Samstag (ab 20 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande). Debütant Gabriel Clemens bestreitet sein Zweitrunden-Match gegen den Schotten John Henderson am Freitag (ab 13.30 Uhr/Sport1 und DAZN).

Martin Schindler (Strausberg) und Robert Marijanovic (Freudenstadt) schieden in der ersten Runde aus.