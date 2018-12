Darts-WM: Showdown zwischen van Gerwen und Anderson im Halbfinale

London (SID) - Showdown der Topfavoriten: Die zweimaligen Titelgewinner Michael van Gerwen (Niederlande) und Gary Anderson (Schottland) treffen bei der Darts-WM in London am Sonntagabend im Halbfinale aufeinander. Der Weltranglistenerste van Gerwen besiegte im Viertelfinale den Engländer Ryan Joyce 5:1 und machte das vorweggenommene Endspiel perfekt. Zuvor hatte sein großer Widersacher Anderson, der 2015 und 2016 in London triumphiert hatte, 5:2 gegen den Engländer Dave Chisnall gewonnen.

Gary Anderson (r.) trifft nun auf Michael van Gerwen © SID

Im zweiten Halbfinale stehen sich in einem englischen Duell Überraschungsmann Nathan Aspinall und Michael Smith gegenüber. Aspinall setzte seinen sensationellen Lauf als Nummer 73 der Welt durch ein 5:1 gegen den Nordiren Brendan Dolan fort und hat bereits ein Preisgeld von 100.000 Pfund (rund 111.000 Euro) sicher. Der Weltranglistenzehnte Smith ließ seinem 80 Plätze tiefer notierten Landsmann Luke Humphries, der am Vortag gegen Titelverteidiger Rob Cross (ebenfalls England) einen großen Sieg gefeiert hatte, mit 5:1 keine Chance.